Rutte wacht op nieuw advies over avondklok

Het is nog niet duidelijk of de avondklok verlengd wordt. Premier Mark Rutte zei tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen het advies van de deskundigen uit het Outbreak Management Team (OMT) af te wachten.

Net als bij eerdere persconferenties waren de veranderingen in het coronabeleid eerder al gelekt of gecommuniceerd naar verschillende media. Zo wordt de harde lockdown verlengd tot 2 maart, maar gaan de basisscholen volgende week wel open en mogen er straks bestellingen in winkels afgehaald worden.

Bewijs

Rutte zei vanavond dat hij ziet dat het na negen uur 's avonds overal stil is op straat. Volgens hem is dat 'het zoveelste bewijs' dat het overgrote deel van de mensen zich aan de maatregelen houdt. Het effect van de maatregel is volgens hem nog niet te zien, omdat dat twee weken duurt.

'Vanwege de grote zorg vragen we nu het Outbreak Management Team om ons opnieuw te adviseren over het hele pakket aan maatregelen en dan kunnen we opnieuw de balans opmaken', zei Rutte. Het OMT-advies wordt aankomende vrijdag verwacht. In het weekend wordt er dan verder over gesproken. Wel zei hij zelf willen dat de avondklok verdwijnt. 'We willen echt zeker weten of we de schoenen kunnen weggooien.'

Buiten afhalen

Winkels moeten zich aan strenge regels houden bij het laten afhalen van bestellingen. Zo moet het afhaalpunt buiten zijn, mag er om 'funshoppen' te voorkomen niet binnen vier uur na het bestellen afgehaald worden en krijgen klanten een eigen tijdslot. Als winkels klanten binnenlaten, dan worden ze volgens Rutte gesloten.

Rutte zei dat het kabinet in een 'spagaat' zit omdat het aantal besmettingen daalt en het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen ook langzaam daalt, maar er ook een derde golf verwacht wordt. Die wordt veroorzaakt door de meer besmettelijkere Britse variant. Twee derde van het aantal besmettingen zou nu worden veroorzaakt door de Britse variant.