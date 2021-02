Stad NL V UvA-studenten protesteren tegen seksuele intimidatie: 'Structureel probleem'

UvA-studenten hielden vanmiddag bij het Maagdenhuis aan het Spui een protest tegen het bestuur van de universiteit. Ze vinden dat de decaan moet opstappen omdat hij in hun ogen te weinig tegen seksuele intimidatie doet.

In december kwam er weer nieuws over een MeToo-schandaal naar buiten. Een docent van de opleiding Franse taal en cultuur werd daarna door de universiteit op non-actief gezet na signalen over grensoverschrijdend gedrag, maar de studenten vinden dat er meer maatregelen nodig zijn.

Demonstratie bij Maagdenhuis

Tijdens het protest droegen de studenten kleding die bekend is van de serie Handmaid's Tale. 'Deze kostuums worden vaak gebruikt bij MeToo-protesten om de pijn en het verdriet, wanhoop en de stilte te symboliseren en zichtbaar te maken in de publieke ruimte', vertelt student Geertje Hulzebos. Hanna Blom van de ASVA Studentenunie spreekt van een 'structureel probleem'. 'Studenten worden niet gehoord, het is niet veilig, er is geen mogelijkheid tot rechtvaardigheid, de reputatie van de universiteit wordt altijd verkozen boven de veiligheid van de student.'

Reactie UvA

'Er loopt een onafhankelijk feitenonderzoek naar de twee casussen bij de faculteit Geesteswetenschappen. Het lijkt ons verstandig om de resultaten van het onderzoek af te wachten. We zijn het er niet mee eens dat we er niet veel mee doen, we hebben onder andere een taskforce ingesteld, er wordt gewerkt aan nieuwe regelingen, we doen veel aan bewustwording en er lopen trainingen voor leidinggevenden.'

Blom vindt de reactie van de universiteit onvoldoende. 'Ze kunnen het zeker zeggen, maar ze doen niet heel veel. Dan stellen ze een taskforce aan die zegt, wat betekent het nou om veilig te zijn. En dan na maanden onderzoek komen ze erachter, je zou anonieme klacthen kunnen indienen.' 'Wij zeggen, heel goed dat er onderzoek is', zegt Hulzebos. 'Maar ga nu eindelijk eens aan de slag met die aanbevelingen. Doe er dan wat aan. En zorg ervoor dat die onderzoeken niet meer nodig zijn. En dat is wat we missen. '