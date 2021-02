Van deze raadsleden en wethouders waren nevenfuncties onzorgvuldig vermeld

Het melden van nevenfuncties is verplicht voor wethouders en raadsleden. Ook als ze voor bepaalde functies geen actieve werkzaamheden meer uitvoeren. Meerdere politici gingen in Amsterdam de fout in of blijken slordig te zijn geweest. Ook maakte de griffie fouten met het verwerken van de gegevens. De gemeente gaat nu, na onderzoek van AT5 , de procedures van het melden aanpassen.

Nenita La Rose

PvdA’er Nenita La Rose heeft haar voorzitterschap bij het Tentoonstellingsfonds van de Nederlandse Vrouwen Raad niet gemeld in register op de website van de gemeente. ‘Ik heb contact met de griffier hierover gehad om het af te stemmen. Besloten is om de beheerfonds van de NVR separaat te noemen als nevenfunctie, zoals dat hoort. Hiermee is aan de eis voldaan. Het is een onbetaalde functie', laat ze weten in een reactie.

Ayşegül Kiliç

Op de pagina DENK-raadslid Ayşegül Kiliç stond tot enkele dagen geleden niet dat zij ook nog voorzitter van het bestuur van Stichting Home Empowerment in Amsterdam is. Het betreft een onbetaalde functie. Kiliç zegt haar functie wel door te hebben gegeven en dat het om een fout gaat bij de griffier. 'Ik heb mijn nevenfunctie vorig jaar zowel mondeling als via de mail bij de griffier aangegeven. Ervan uitgaande dat dit voldoende moest zijn, heb ik na melding niet meer gekeken om mijn bio op de gemeentesite.'

Verder zegt ze: 'Hoe uitermate vervelend ik het ook vind dat dit misverstand over mijn nevenfunctie is ontstaan door het niet verwerken van de kant van de griffie en het feit dat dit mij in een negatief daglicht heeft gezet bij jullie, vind ik dat de griffie goed werk verricht. Ze hebben het best zwaar met al het extra werk veroorzaakt door de COVID-19 crisis. Een fout kan er dus bij insluipen.'

Sofyan Mbarki

Ook PvdA'er Sofyan Mbarki zegt dat de griffie een fout heeft gemaakt bij het niet vernoemen van zijn functie als lid van de raad van toezicht van Stichting Regio College. ‘Ik vrees dat dat niet aan mij ligt, ik heb het namelijk wel doorgegeven. Het staat ook op mijn sociale media-kanalen. Hier is iets niet goed gegaan bij de verwerking van de informatie op de site. Er staat namelijk tweemaal Raad van Advies Politieacademie, één daarvan moet Rvt Regio College zijn.’ De griffie erkent dat de aangeleverde informatie van Mbarki niet goed is verwerkt en heeft dit inmiddels opgelost.

Tiers Bakker

Verder blijkt SP-raadslid Tiers Bakker nog tweemaal ingeschreven te staan als penningmeester bij Stichting Film en Media Festival Amsterdam, en Stichting THINK!AMSTERDAM. De twee functies vermeldt hij niet. ‘Ik was me helemaal niet bewust dat ik nog ingeschreven stond bij deze stichtingen’, zegt Bakker in een reactie.

Hij stelt de afgelopen jaren geen werk te hebben verricht voor beide stichtingen. ‘De ene stichting stond ingeschreven sinds 2011 en daar was ik nooit actief voor en nooit meer bij stilgestaan dat deze stichting bestond. De andere stichting was nog niet opgericht of de oprichter kreeg het te druk met andere activiteiten, waardoor de stichting niet meer relevant was. Mij was verzekerd dat die stichting al was opgeheven. Ook heb ik nooit iets verdiend met deze stichtingen.’

Jenneke van Pijpen

Ook Jenneke van Pijpen van GroenLinks ging de fout in. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) is zij nog steeds bestuurder bij Stichting Youth4care. ‘Deze stichting is ooit opgericht omdat ik met een aantal mensen het plan had om een organisatie te bouwen voor het snel leggen van contact tussen ouderen en jongeren voor het doen van vrijwilligersactiviteiten. Dat plan is in verband met onvoldoende financiële middelen niet doorgegaan en we hebben er al jaren geleden een punt achter gezet.’

Volgens Van Pijpen is de stichting nooit formeel opgeheven. Ze stelt dat er geen geld mee verdiend is. ‘Ik heb het niet bij de gemeente opgegeven omdat ik vergeten was dat de stichting nog bestond. Naar aanleiding van jullie mail heb ik nu direct met één van mijn mede initiatiefnemers van toen contact gezocht om te laten weten dat ik uit het bestuur stap en het wellicht beter is om de stichting op te heffen.’

Ilana Rooderkerk

Ilana Rooderkerk (D66) is volgens de KvK nog eigenaar van het bedrijf 'Creativisme'. ‘Het gaat niet om een nevenfunctie’, zo stelt ze. ‘Het betreft een oude inschrijving in het KvK-register, die sinds 2015 niet meer in gebruik is. Van 2010 tot 2015 heb ik theaterles gegeven als zzp’er. Daarna kreeg ik een vaste baan en werd mijn zzp-schap inactief, ruim voordat ik in 2018 raadslid werd. Ik heb toen gevraagd aan de griffie of ik dit moest melden, maar dat was niet nodig.'

Kevin Kreuger

Raadslid van de nieuwe partij JA21, Kevin Kreuger, zegt zich nog te moeten uitschrijven als mede-eigenaar van 'Handbal Inside'. ‘ik heb aan het begin van mijn raadslidmaatschap mijn nevenfuncties doorgegeven omdat ernaar werd gevraagd, maar daarna eigenlijk niet meer bij stilgestaan. Er is geen opzet in het spel.’

Hendrik-Jan Biemond

Ook Hendrik-Jan Biemond (PvdA) heeft zijn functie als bestuurder van 'Stichting Amsterdam Games 2018' niet vermeld, maar ook hij spreekt tegen dat het om een nevenfunctie zou gaan. ‘Ik bekleed deze functie niet meer. De stichting is sinds 2013 ook volledig inactief. Het zou kunnen dat de uitschrijving destijds niet is doorgekomen. Ik ga het regelen met de KvK.’

Laurens Ivens

Ook twee wethouders blijken niet volledig te zijn. Laurens Ivens (SP) meldt zijn inschrijving als secretaris van de Stichting Landelijke Autovrije Zondag niet. Zijn woordvoerder laat weten: ‘Ze zijn de stichting blijkbaar ooit vergeten uit te schrijven, deze bestaat al 10 jaar niet meer (behalve dus in de registers van de KvK). Maar de voormalig voorzitter en de KvK gaan dat samen oplossen.’

Victor Everhardt

Victor Everhardt (D66) is volgens het KvK-register nog vereffenaar bij de Stichting Onbeperkt aan de slag. Eerder was hij daar nog bestuurslid. Volgens zijn woordvoerder gaat het om een administratieve fout. 'Kennelijk is er iets misgegaan bij het uitschrijven de registratie bij KvK, maar in elk geval is de wethouder sinds begin 2019 niet meer actief voor de stichting als vereffenaar.'