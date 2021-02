Slachtoffers toeslagenaffaire wachten op compensatie: 'Lange adem nodig'

Het eerste stof is neergedaald in de toeslagenaffaire. Het kabinet is opgestapt, rapporten worden geschreven. En dan is er die toezegging, van 30.000 euro compensatie voor alle gedupeerden. Voor de Amsterdamse betrokkenen Cheikou Mbengue en Naomi - niet haar echte naam - is het allemaal heel dubbel. 'Mooi dat er toezeggingen zijn gedaan, maar wat zijn die eigenlijk waard?'

Jarenlang hebben ze met de belastingdienst in de clinch gelegen. Beschuldigd van het ten onrechte ontvangen van kindertoeslag. Grote bedragen, duizenden euro's, die ze kostte wat kost terug moesten betalen. En met het terugbetalen, raakten ze van de regen in de drup. De schulden stapelden zich op. En ook de stress. Jarenlang in de put Naomi heeft jaren in de put gezeten. Te moe en te depressief om haar leven op orde te houden. En ondertussen hijgde de belastingdienst haar in de nek. Ze had een goede baan, is juridisch opgeleid maar raakte door de heksenjacht van de belastingdienst alles kwijt. Ze wilde altijd al een tweede kind, maar die kwam er pas vorig jaar. Tot die tijd durfde ze het gewoonweg niet aan. En dan is daar nu die toezegging van 30.000 euro. Voor Naomi een belediging. 'Compensatie is een tegemoetkoming voor aangedaan leed. Niet het terugbetalen van geld dat eigenlijk al van mij is.' Ze maakt nu een verslag van de afgelopen jaren, om de werkelijke schade te kunnen berekenen. Ze komt uit op ongeveer een ton.

Het ministerie van Financiën meldde afgelopen week dat de eerste 470 toeslagenouders de beloofde compensatie hebben ontvangen. In totaal hebben bijna 18 duizend ouders zich gemeld voor de compensatie. Iedereen die zich voor 15 februari heeft gemeld bij de Belastingdienst, zou voor 1 mei de beloofde 30.000 euro moeten krijgen. Gedupeerde ouders die recht hebben op een hogere compensatie, krijgen later extra geld.

Cheikou Mbengue houdt de moed er nog aardig in. Hij heeft zijn leven op de rit, maar van een blauwe enveloppe wordt hij onwel. 'Ik heb alles wat met de belastingdienst te maken heeft verbrand. Alles. Ik had zo'n map in mijn boekenkast, en ik dacht, die hoort hier niet.' Hetze van de belastingdienst Als zijn vrouw post krijgt van de belastingdienst, houdt ze het expres bij hem vandaan. Als hij teruggaat in de tijd, krijgt hij het alsnog te zwaar. Hij vertelt in tranen hoe hij jaren geleden, door de hetze van de belastingdienst, speelgoed van zijn kind heeft moeten verkopen, om eten van te kopen. Ook het geconstateerde racisme, dat aan de affaire ten grondslag ligt, valt hem zwaar. Het past niet bij het land waar hij zoveel van heeft geleerd en ook gekregen. Naomi heeft een klacht ingediend bij de commissie voor de Rechten van de Mens. 'Het is schandalig. Ik had zo'n vrouw aan de telefoon, die letterlijk zei: mevrouw ik mag u extra controleren want u woont nou eenmaal in een bepaald postcodegebied.' Op de vraag wat er dan kenmerkend is aan dat gebied, zegt Naomi: 'Er wonen hier veel allochtonen.'

Lange adem Beiden hebben er weinig fiducie in dat het allemaal weer helemaal goed zal komen. Cheikou gaat ervan uit dat hij zijn geld wel zal krijgen, maar dat hij daar sowieso een lange adem voor nodig zal hebben. Voor Naomi geldt dat het nu pas begint. 'Het is een rollercoaster die nu los gaat.' Ze zit midden in de reconstructie van wat er nu echt allemaal is gebeurd, en wat het haar heeft gekost