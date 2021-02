OLVG krijgt boete van 4 ton voor schenden privacy patiënten

Volgens De Volkskrant tipte filosofiestudent Laura het AP nadat zij tijdens haar bijbaantje in het ziekenhuis erachter kwam dat ze zonder problemen de dossiers van haar vriendinnen kon inzien. Er mag alleen in een dossier gekeken worden als dat noodzakelijk is voor een behandeling. Naast de tip meldt het AP dat er ook twee datalekmeldingen kwamen van het OLVG.

Dossiers inzien

Monique Verdier, vicevoorzitter van het AP, beaamt in Het Parool dat gesprekken tussen patiënt en dokter niet publiekelijk mogen zijn. 'Je moet er toch niet aan denken dat mensen, die daar helemaal niets te zoeken hebben, zomaar in de aantekeningen van de dokter over jou en jouw ziekte kunnen rondneuzen. Patiënten moeten ervan uit gaan dat medewerkers alleen medische dossiers inzien als dat nodig is voor de behandeling.'

Geen bezwaar

Uit het onderzoek van AP bleek dat het OLVG geen goede beveiligingscontrole heeft en beter moet controleren wie toegang heeft tot de dossiers. Het ziekenhuis zegt verbeteringen te hebben gemaakt en gaat niet in bezwaar tegen de boete.