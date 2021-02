AT5-panel: weinig zorgen om privacy, maar onduidelijk waar camera's precies hangen

Amsterdammers lijken zich weinig zorgen te maken over het toenemende cameratoezicht in de stad, zo blijkt uit een enquête onder ruim tweeduizend inwoners. Uit de peiling blijkt dat lang niet iedereen weet waar in de stad precies camera's hangen en voor welk doel ze dienen. En daar zou het college transparanter over mogen zijn, vindt een meerderheid van het AT5-panel.

In Amsterdam wordt cameratoezicht op steeds meer plekken ingezet. Niet alleen om overlast tegen te gaan, maar ook om bijvoorbeeld verkeer te managen. AT5 wilde weten of het voor Amsterdammers wel duidelijk is waar al die camera's hangen. En waar zij meer waarde aan hechten: handhaving of privacy.

De meeste panelleden (69 procent) blijken zich over privacy in elk geval niet zoveel zorgen te maken. 'Ze weten alles al', is één van de veelgehoorde argumenten. Of: 'Als je niks te verbergen hebt, is het geen probleem'. Esra is een van de Amsterdammers die meedeed aan het onderzoek. Zij is niet zo bang voor haar privacy en vindt het goed dat op veel plekken in de openbare ruimte camera's hangen.

'Ook omdat ik misschien teveel vertrouwen heb in dat de gemeente, mochten ze me opnemen op camera's, daar goed mee omgaat. En dat ze het dus niet doorverkopen aan derden. Daar ga ik een beetje vanuit. En daardoor maak ik me er ook niet zo druk over', vertelt Esra.