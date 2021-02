Kale en Kokkie blijven optimistisch: 'Heb je de eerste helft tegen PSV gezien?'

Ajax-supporters Kale en Kokkie zijn niet uit het veld geslagen door de administratieve blunder waardoor Sébastien Haller niet inzetbaar is in de Europa League en de schorsing van André Onana.

Kale vindt het dom dat Onana niet naar de club is gegaan om een pilletje te vragen, maar dat hij heeft lopen 'klootzakken in een medicijnkastje'. 'Het is een fantastische keeper, maar misschien is het niet een hele slimme jongen', vult Kokkie aan.

Het vergeten in te schrijven van Haller vinden ze erger. Kokkie: 'Om heel eerlijk te zeggen vind ik dat een profclub onwaardig. Het schijnt dat het ook niet een persoon is, die dat niet heeft gedaan. Je hebt dat met zijn allen lopen checken. En allemaal hebben ze de lijst bekeken. En dan is er niet een die het niet opvalt van jongens, onze spits is er niet.'

'Er zijn een paar incidenten in een week tijd gebeurd, vervelend', concludeert Kale. Kokkie: 'Dat is allemaal lastig. Maar heb je de eerste helft tegen PSV gezien? En wie denk je dat er dan lacht?'