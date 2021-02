UvA-hoogleraar staatsrecht: 'Grote kans dat dit het einde van deze avondklok is'

Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de UvA Leonard Besselink ziet het kabinet vanmiddag in hoger beroep niet zomaar zijn gelijk halen over de avondklok.

Volgens Besselink heeft de voorzieningenrechter in Den Haag in zijn vonnis vanmorgen 'stevig onderbouwd' waarom de door het kabinet gevolgde spoedprocedure via de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), en daarmee buiten de Eerste en Tweede Kamer om, niet de juiste was. Besselink: 'Je weet het natuurlijk nooit, maar ik zie dat niet zonder meer onderuitgeschoffeld worden. De vraag waar het om zal draaien is: was er bij de afkondiging van de avondklok, plotseling sprake van een hele andere omstandigheid dan in de maanden daarvoor.'

Volgens de rechter in eerste aanleg was die 'acute noodsituatie', waarover de wet spreekt, er dus niet. De bevoegdheid om een avondklok af te kondigen via deze route is bijvoorbeeld bedoeld voor het geval van een dijkdoorbraak. Besselink begrijpt dan ook nog steeds niet zo goed waarom het kabinet er niet voor koos om de avondklok onder te brengen in de coronawet. 'Ik denk dat dat wel een goede wettelijk grondslag was geweest, maar dat wilden ze toen niet, terwijl het al maanden gingen over wel of niet een avondklok. Dat gedraal speelt ze nu parten.'

Afgezien van de gevolgde procedure speelt natuurlijk ook nog steeds de vraag of zo'n verregaande maatregel als de avondklok wel in een redelijke verhouding staat tot het beoogde doel. Daarover was de rechter vanmorgen iets minder uitgesproken, maar wel degelijk kritisch. Besselink: 'Het bewijs voor de noodzakelijkheid van de avondklok blijft wat aan de dunne kant, door bijvoorbeeld te verwijzen naar de resultaten in Frankrijk. Maar het kan zijn dat de landsadvocaat straks wel overtuigend kan aantonen dat het effect van alleen de eenpersoons-maatregel, te gering zou zijn.' De duizenden boetes die tot dusver zijn uitgedeeld blijven volgens Besselink waarschijnlijk niet overeind: 'In principe zijn die onrechtmatig opgelegd en hoef je ze dus niet te betalen. Als je al betaald hebt, is terughalen nog wel weer een tweede. Je krijgt ze niet automatisch teruggestort.'

Burgemeester Halsema wil voorlopig nog niet reageren. Theoretisch zijn burgemeesters via de coronawet ook bevoegd om openbare ruimtes af te sluiten. 'Maar dan bijvoorbeeld alleen de Kalverstraat', zegt Besselink,'niet de hele gemeente.' De avondklok zou tot in ieder geval 3 maart duren. Als het demissionaire kabinet ook in hoger beroep aan het kortste eind trekt, hoeft dat overigens niet het einde van de maatregel te betekenen. Besselink: 'Die kan via een spoedwetje met een vloek en een zucht in de coronawet worden ondergebracht en in theorie volgende week maandag weer van kracht zijn. Mits de rechter dus overtuigd is van nut en noodzaak en er een Kamermeerderheid is.'