Partij voor de Dieren: informatie over camera's 'onoverzichtelijk en onvolledig'

De Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het gebruik van camera's, sensoren, kunstmatige intelligentie. Raadslid Anke Bakker zegt dat de informatie van het stadsbestuur tot nu toe 'onoverzichtelijk en onvolledig' is.

'De fractie van de Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij de effectiviteit, noodzaak van dit soort (experimentele) programma’s waarin nieuwe digitale technieken worden ingezet om bewoners en bezoekers in de gaten te houden zonder zij verdacht worden van een misdrijf', zegt Bakker. 'Ook is het niet altijd duidelijk of er sprake is van een tijdelijk experiment of juist een (zo goed als) permanente inzet van dit soort nieuwe technieken.'

De partij stelt de vragen naar aanleiding van het verhaal van AT5 over cameratoezicht in de stad . Daaruit bleek dat onder meer dat de aanduidingen op straat minimaal blijken te zijn en dat er al vergaande technieken, zoals 'gelaatsvergelijking', gebruikt worden.

Niet genoemd

Ze vindt dat er tijdens de besloten bijeenkomsten en in gemeentelijke stukken te weinig is ingegaan op de vraag welke rol digitalisering moet hebben als het gaat om criminaliteit, handhaving en veiligheid. 'Sommige controversiële projecten op dit gebied worden zelfs helemaal niet genoemd. De Partij voor de Dieren wil een compleet inzicht krijgen in welke projecten er momenteel actief zijn en welk resultaat de gemeente met deze projecten beoogt.'

Bakker vraagt het stadsbestuur wat het verschil is tussen crowd management en massa-controle. Ook wil ze weten of haar standpunt, dat 'in een rechtsstaat alle burgers het recht hebben om zich onbespied in de publieke ruimte te bewegen tenzij er sprake is van een redelijke verdenking van een misdrijf', door de burgemeester en wethouders gedeeld wordt.