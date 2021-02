Zeldzame boom door kraan verplaatst op Waterlooplein

Volgens Hans Kaljee, bomenexpert van de gemeente, gaat het om een bijzondere boom. 'Deze iep op het Waterlooplein is in een matige conditie en heeft op de stam een soort dwerggroei. We noemen dit een heksenbezem. Deze is bijna twee meter doorsnede. Zeer zeldzaam', twitterde hij vorig jaar.

De andere 24 bomen op het plein zijn gekapt, de heksenbezem was de enige boom die behouden werd. Dat gebeurde op verzoek van de meerderheid van de gemeenteraad na een motie van de Partij voor de Dieren. De gemeente wil overigens wel dertig nieuwe bomen planten.

De boom zou 15.000 kilo wegen en er zou een trekkracht nodig zijn geweest van 20.000 kilo, omdat er veel oude wortels onder zaten. Het verplaatsen van de boom is vanochtend gefilmd: