Enorme schade bij plofkraak: "De hele winkel is total-loss"

Rechtop in bed zaten ze vannacht, de bewoners en omwonenden van de Jan Evertsenstraat. Juwelierszaak Midyat was het doelwit van een plofkraak. De schade is in de winkel enorm. "De hele binnenkant van de winkel is total-loss."

Turan Aksoy, eigenaar van de juwelierszaak, kan het nog niet bevatten. "Zoals je ziet is het een enorme ravage. Het hele plafond is naar beneden gevallen, de rolluiken." Maar dat is lang niet alles. "Niet alleen bij ons, alle ramen van de buurt zijn kapotgegaan."

"Het was een knal, nou je zat rechtop in je bed", vertelt een buurtbewoonster. Ook zij kan niet geloven wat er gebeurd is. "Die mensen werken zó hard, en het is een hele goede zaak, hele leuke mensen. En dan dit, daar kom je toch niet meer overheen?"

Bij de plofkraak zijn geen gewonden gevallen, maar 'het had heel anders af kunnen lopen', stelt een omwonende. Een buurman van de juwelierszaak zou uit zijn bed zijn gevallen door de druk.

Afwachten

De politie en brandweer waren vannacht snel ter plaatse. Ook het Team Explosieven Verkenning was aanwezig, maar die konden verder geen explosieven of gevaarlijke stoffen vinden.

Volgens de politie zouden de twee verdachten op een motorscooter richting de Balboastraat zijn gevlucht. Of en hoeveel de daders hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Vooralsnog is het voor Aksoy afwachten wat de verzekering zegt. "Dan is het kijken wat we gaan doen."