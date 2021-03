Mislukte ramkraak bij videobedrijf Johann Siegerstraat

Een mislukte ramkraak vanmorgen vroeg bij een videobedrijf in de Johann Siegerstraat. Een auto ramde meerdere keren de roldeur, maar die bleek goed bestand tegen het geweld. Na een paar pogingen reed de auto weer weg.

Het doelwit is een videobedrijf waar veel videocamera's liggen. Iemand die in de buurt was hoorde het gebeuren en heeft de politie gebeld.

De geschrokken eigenaar vertelt aan AT5 dat de auto drie a vier keer gas gaf om binnen te komen. De politie doet het onderzoek. Het bedrijf aan de Johann Siegerstraat is in het Amstel Business Park.