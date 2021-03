Ook in Zuid voerverbod vanwege rattenplaag

Op locaties met veel rattenoverlast komen borden waarop staat dat voeren verboden is. De locaties zijn: Amstelkanaal, Victorieplein, Vechtplein, Willem van Weldammelaan en Westlandgracht.

Volgens de GGD doen Amsterdammers steeds vaker melding van overlast door ratten. Het actief voeren van vogels, eten neerleggen op straat en in tuinen of in het water gooien is volgens de GGD een van de oorzaken van de overlast.

Eerder al werd het voeren van dieren in de stadsdelen West, Nieuw-West en Zuidoost verboden.