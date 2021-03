Binnenstadbewoners: "We wonen zowat op een zinkend schip"

"Ik zag het toen ze begonnen met het werk, ik kon het niet geloven", vertelt een van hen. "Je kon gewoon ondergaan. Ik ben het echt zat. Het is niet mijn Amsterdam van vroeger."

De bewoners denken dat vrachtverkeer de oorzaak is geweest. "Ze moeten niet meer met die zware wagens de binnenstad in gaan. Ik denk dat dat het probleem is geweest." Het ging onder meer om vuilniswagens, maar ook om verhuiswagens. "Ze moeten deze binnenstad nog veel meer autoluw maken. Ik denk dat dat de oplossing is."