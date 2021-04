Ajax feliciteert jarige Nouri: "We houden van je"

Abdelhak Nouri is vandaag 24 jaar oud geworden. Via sociale media staat Ajax stil bij de verjaardag van de voetballer uit Nieuw-West. "Lieve Abdelhak, 24 jaar… We houden van je en we denken aan je", schrijft Ajax op Twitter.

"Blijf sterk grote vriend”, schrijft Ajax bij een foto van Nouri. Gevolgd door de veelgebruikte hashtag #StayStrongAppie. Het bericht werd om 07.34 uur online gezet. Dat is waarschijnlijk niet zomaar, want Nouri voetbalde tijdens zijn laatste actieve seizoen als Ajax-speler met rugnummer 34. Dit omdat hij Ajax dolgraag aan de 34e landstitel wilde helpen.

Inmiddels is het alweer bijna vier jaar geleden dat het noodlot toesloeg in Oostenrijk. In Zillertal speelde Ajax op 8 juli ter voorbereiding op het nieuwe seizoen een oefenduel met Werder Bremen. Nouri zakte tijdens de oefenwedstrijd in elkaar, hij bleek hartritmestoornissen te hebben. Hij liep hersenbeschadiging op en zal nooit meer kunnen voetballen. Het nieuws over Appie kwam hard binnen bij Amsterdammers, Ajacieden, maar ook bij mensen die doorgaans niks met voetbal hebben. Voetbalclubs over de hele wereld stonden stil bij de jonge voetballer.

Schadevergoeding