Handhaven lachgasverbod kost extra geld, volgend kabinet moet beslissing nemen

Het is nog niet zeker of er inderdaad een landelijk verbod op het gebruik van lachgas komt. Mocht dat er wel komen, dan zal het nog zeker een jaar duren. Dat blijkt uit een deze week verstuurde brief van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Grapperhaus en Blokhuis willen lachgas aan de Opiumwet toevoegen. Hierdoor is het niet meer toegestaan om het te bezitten en in te ademen. Ook mag het niet meer doorverkocht worden. Alleen bedrijven mogen het na de invoering van het verbod kopen om bijvoorbeeld slagroom mee op te kloppen.

Inmiddels is gebleken dat het handhaven van een verbod met name de politie extra geld gaat kosten. Dat past niet binnen de huidige begroting. Grapperhaus en Blokhuis willen daarom dat het nieuwe kabinet een besluit neemt over de invoering van het verbod.

Volgens hen zal het voorstel "naar alle waarschijnlijk" niet worden ingevoerd voor het voorjaar van 2022. Ook is het dus mogelijk dat het nieuwe kabinet besluit het lachgasverbod toch niet in te voeren.

In de stad is de verkoop van lachgas zonder vergunning al verboden, maar het gebruik ervan niet. Burgemeester Halsema sprak zich eerder uit tegen het plan van Grapperhaus en Blokhuis. "Mij gaat dat te ver", zei ze eind 2019 in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.