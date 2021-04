Kleinschalige demonstratie op Museumplein rustig verlopen

Geen veiligheidsrisicogebied

Het Museumplein en omgeving werden vandaag niet gezien als zogenoemd veiligheidsrisicogebied door de gemeente. Een woordvoerder laat weten dat er "geen signalen waren dat er individuen of groepen naar het Museumplein zouden komen die (geïmproviseerde) wapens meebrengen. Hierdoor was er geen aanleiding om dit gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied om preventief te kunnen fouilleren." De demonstranten hielden zich niet aan de coronamaatregelen, maar ook dat was voor de gemeente en de politie geen reden om in te grijpen.

De demonstraties op het Museumplein lijken een wekelijkse traditie te worden. Een week geleden waren er ongeveer duizend demonstranten op het plein aanwezig. De politie greep toen na meerdere waarschuwingen in, onder andere met een waterkanon. In de weken daarvoor gebeurde dat ook regelmatig.