Minister moet uitleg geven over inzet duikteams brandweer na dodelijk ongeluk

SP-Kamerlid Michiel van Nispen heeft vragen gesteld aan demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de inzet van duikteams bij de brandweer. Aanleiding is het artikel van AT5 over de onrust die bij brandweerlieden is ontstaan na de dood van twee inzittenden van een te water geraakte auto bij de VOC-kade op de Oostelijke Eilanden.

Van Nispen wil onder meer van de minister weten bij hoeveel brandweerkorpsen de duikteams de afgelopen tien jaar zijn verdwenen. Ook wil hij van de minister weten of er een norm zou moeten zijn aan hoeveel duikteams er minimaal per gebied beschikbaar zouden moeten zijn.

Verschillende brandweerlieden zeiden deze week dat het ongeval waarbij de 34-jarige Regildo en zijn vriendin Tracey om het leven kwamen, mogelijk voorkomen had kunnen worden. Het duikteam dat er binnen een paar minuten had kunnen zijn, was namelijk niet inzetbaar omdat het al bezig was met het uit de woning halen van iemand die medische zorg nodig had.

Brandweercommandant Tijs van Lieshout zegt tegen AT5 dat er kritisch gekeken wordt naar het inzetten van het duikteam. "Anderzijds kun je omgekeerd ook hetzelfde probleem hebben. Als er een reanimatie is in die buurt en je zegt, dat duikteam willen we toch eigenlijk met de hele club voor het duiken bewaren. Dan moet er van grotere afstand een andere eenheid komen om mensen te reanimeren en kom je daar misschien ook weer minuten te laat."