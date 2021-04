Aantal nieuw opgeleverde woningen blijkt hoger door "opstartproblemen" bij gemeente

Volgens wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) zijn er in 2020 bijna 5200 nieuwbouwwoningen in de stad opgeleverd. Dat aantal is hoger dan eerder werd gemeld, omdat er problemen waren met een nieuw systeem van de gemeente.

Vorig jaar meldde het CBS nog dat het om 2511 nieuwe woningen ging. Ivens schrijft in antwoord op vragen van raadsleden van de VVD, de ChristenUnie en het CDA dat dat cijfer "niet correct" is.

Achterstand

De gemeente gebruikt sinds vorig jaar een nieuw systeem voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Ivens: "Dit systeem vervangt een groot aantal andere systemen en had te maken met opstartproblemen. Het wegwerken van deze achterstand heeft als gevolg dat in 2021 een groter aantal woningen gereed gemeld gaat worden dan feitelijk het geval is."

De woningen die eerst niet meegeteld waren, zijn namelijk ook pas officieel in 2021 geregistreerd. "Het is niet mogelijk de cijfers van 2020 met terugwerkende kracht in de basisregistratie te wijzigen. Dit zou het antidateren van brongegevens betekenen. Daarnaast zijn deze gegevens reeds verwerkt in het landelijke kadaster waar het CBS haar informatie uit haalt", schrijft Ivens.

Koploper

De wethouder is blij dat het aantal woningen hoger blijkt te zijn. "Met de 5196 opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2021 is Amsterdam opnieuw koploper in de realisatie van nieuwe woningen binnen Nederland. Ook in de jaren 2014 tot en met 2019 had Amsterdam het grootste aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen."

Ivens zegt dat de gemeente vanaf 2022 jaarlijks het aantal nieuw opgeleverde woningen zelf bekend gaat maken.