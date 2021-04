Van Dantzig opnieuw kandidaat als lijsttrekker D66

Dat laat Van Dantzig weten via Twitter. Van Dantzig zit sinds 2014 in de gemeenteraad en is sinds 2017 lijstrekker voor de partij. Daarnaast is hij kroegbaas van drie horecazaken in de stad. Hij woont in een appartement in Zuid met zijn vrouw en zoon.

AT5 sprak met Van Dantzig over de horeca in de coronacrisis. Bijvoorbeeld twee maanden geleden toen de D66-voorman pleitte voor de heropening van de terrassen. "Wat ik bepleit is dat we kijken naar wat we wel veilig kunnen doen. En ik heb ruime ervaring als horeca-ondernemer, ik kan u vertellen: deze zomer was het op de terrassen veilig."

"Ik wil investeren in de stad en de groei naar een miljoen inwoners benutten om de kansen-, klimaat- en wooncrisis aan te pakken', schrijft de D66'er op Twitter.