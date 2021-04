VVD wil dat gemeente ratten gaat afschieten: "Huidige aanpak is te soft"

Ratten in de stad moeten als het aan de VVD ligt worden afgeschoten. Volgens de partij neemt de gemeente bij de bestrijding van rattenplagen in de stad een "te softe houding" aan.

Dat zegt fractievertegenwoordiger Daan Wijnants. Zijn partij stelt vandaag vragen aan het stadsbestuur over de mogelijkheden voor hardere maatregelen bij de rattenbestrijding in de stad.

Op diverse plekken in de stad heeft de gemeente inmiddels een voerverbod voor dieren ingesteld, om zo de rattenoverlast terug te dringen. Volgens de GGD is het actief voeren van vogels, eten neerleggen op straat en in tuinen of in het water gooien een van de oorzaken van de overlast. Ook worden op sommige plekken rattenklemmen neergezet.

"Niet ver genoeg"

Toch gaan die maatregelen wat de VVD betreft niet ver genoeg. "Het voerverbod gaat het probleem niet oplossen", aldus Wijnants. Hij verwijst daarbij naar een artikel in Trouw. "Op boerderijen buiten de stad is het afschieten met een luchtbuks een heel gangbare manier van rattenbestrijding. Met warmtecamera's zoeken ze die dieren 's nachts op. Dat zal in de stad ongetwijfeld wat lastiger zijn, maar het is een van de middelen."

Hij wil van het stadsbestuur weten hoe het tegenover het afschieten van ratten staat en ook of er nog andere zwaardere methodes zijn om de rattenoverlast in de stad terug te dringen. "Het is iets wat we niet op zijn beloop moeten laten."

De Partij voor de Dieren vroeg enkele maanden terug juist of er gestopt kan worden met het doden van ratten door middel van klemmen en er meer kan worden ingezet op preventieve maatregelen zoals een voerverbod. Hierop liet het stadsbestuur weten dat de focus altijd op preventie ligt, in plaats van het doden met klemmen.