Primeur voor Sloterdijk: de eerste basisschool komt eraan

Het is vooral een gebied waar heel veel bedrijven staan, maar dat gaat veranderen: er komt een basisschool in Sloterdijk en dat is de eerste in de buurt. De school aan de Heathrowstraat, op de plek van het gebouw op de foto, komt in een nieuwe toren met 192 woningen genaamd 'Hanging Gardens'.

De toekomstige school zal ruimte hebben voor 17 groepen en kan ongeveer aan 400 kinderen les gaan geven. De basisschool zal beschikken over de eerste twee etages van het gebouw. Ook komt er een kinderdagverblijf en een voor- en naschoolsche opvang. Het belang voor een basisschool in het toekomstige centrum van Haven-Stad was groot. "Het is belangrijk om een complete stad te bouwen. Er was nog geen basisschool in het gebied en anders moeten de kinderen die er komen te wonen ver reizen voor een school", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Vogels en bijtjes De 192 appartementen bevinden zich boven de school, van deze woningen zijn er 97 in het middenhuur segment. De andere woningen zijn vrije sector. 161 van de appartementen zijn al verkocht aan een belegger, de rest van de woningen gaan later nog in de verkoop. Naast de school en de woningen is er ook veel groen om en op het gebouw aanwezig. "Het is een heel duurzaam gebouw met ook daktuinen bijvoorbeeld", zegt projectontwikkelaar Erik Meijer. "De vogels, de bijtjes en de vlinders moeten hun weg gaan vinden in het gebied en de daktuinen zijn daar voor ontwikkeld."

Floating Gardens Bron: Synchroon

Haven-Stad In Sloterdijk hebben al veel kantoorgebouwen plaats gemaakt voor woningen. Dat gaat ook gebeuren voor de 'Hanging Gardens'. Op die plek staat nu nog het Sita-gebouw maar dat wordt in de komende maanden gesloopt. Daarvoor moet eerst de sloot die om het gebouw ligt tijdelijk gedempt worden. De eerste paal gaat vervolgens in september in de grond, het gebouw zal in 2024 klaar moeten zijn. In het gebied gaat nog veel veranderen de komende tijd, AT5 zocht met het Brusselse magazine BRUZZ uit hoe de toekomst van de stad eruit gaat zien. In een vijfdelige video- en artikelenreeks duiken de twee stadsmedia in de cruciale uitdagingen voor de stad van morgen: wonen, mobiliteit, afval, toerisme en taal.