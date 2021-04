Afvalbakadoptanten houden omgeving rond container schoon: "Heel erg leuk"

Afval op de juiste manier aanbieden in de daarvoor bestemde container. Het gaat veel fout, tot grote ergenis van zo'n beetje iedereen, en ook de gemeente slaagt er maar niet in om de hele operatie helemaal op orde te krijgen. Er is één instrument dat de laatste jaren aan een opmars bezig is: de afvalbakadoptant.

Petra is zo'n afvalbakadoptant: zij is verantwoordelijk voor de ondergrondse containers in de Witte de Withstraat in De Baarsjes. "Het is heel erg leuk. De eerste keer dat ik met mijn knijpertje rondliep werd er gevraagd: is dit een taakstraf of doe je het voor je hobby?"

2.500 adoptanten

Inmiddels zijn er al bijna 2.500 adoptanten in de stad, waarvan de meesten in West. Zij beheren een of meerdere afvalcontainers in hun buurt en zorgen dat die netjes blijven. Bij een verstopping proberen ze die op te lossen en als er afval naast de container staat, gooien ze dat erin.

Bovendien kunnen adoptanten problemen, zoals grote bergen afval, met voorrang melden, zodat er snel gehandeld kan worden. Dat gaat vaak goed, maar niet altijd. "Dat moet beter", beaamt bestuurder Carolien de Heer van stadsdeel West. "Voor het vertrouwen van de containeradoptant is het belangrijk dat wij snel reageren. Dat is echt belangrijk."