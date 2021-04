Amsterdammers maken zich op voor Woningsdag: "We benne blij dat we weer wat mogen"

Het mooiste van Koningsdag vindt Beppie de vrijmarkt op straat. "Als de stalletjes buiten staan en de kleedjes liggen op de grond, dat is eigenlijk het allerleukste." Helaas kan Beppie ook dit jaar niet langs spulletjes wandelen.

Ook al blijft het feest binnenshuis, dat betekent niet dat de versieringen in de kast zijn gebleven. De Jordanese Beppie Nieuwenhuijs is er al helemaal klaar voor: "Ik heb leuk al dat oranje kunnen kopen met vlaggen en de bloemen. En ik heb mooi de tafels gedaan."

Online Oranjefeest

Ook is het dit jaar niet mogelijk voor kinderen om met hun gitaar, viool of blokfluit op straat te staan en hun talent te laten zien. Daarom bedachten Bart Elshof en Mark de Vries een online Oranjefeest: "Vondelpark.live is een digitaal podium voor Amsterdamse kinderen die een hele leuke act willen opvoeren", vertelt Bart.