ASV De Dijk viert eeuw bestaan met jubileumboek

ASV De Dijk bestaat honderd jaar. De voetbalclub aan de Schellingwouderdijk in Noord werd opgericht in 1921 als Rood-Wit-A, maar fuseerde in 1999 met ASV Schellingwoude. Nu, honderd jaar later, zet de club zich nog steeds in voor de bewoners in Noord.

Trouwe leden van ASV De Dijk, Loek Wisman en Jan van der Pol, maakten een fotoboek voor het 100-jarig jubileum. Samen halen zij herinneringen op over hun club. "Het is ongelooflijk hoeveel herinneringen er naar boven komen als je zo'n boek maakt. Ik voel me meteen heel oud", zegt Loek. Jan: "Het roept ook veel emotie op, maar we hebben er vooral plezier in."

Onverwachte fusie "Een katholieke club en een arbeidersclub", vertelt Loek, "Veel mensen dachten eerst dat de fusie misschien niet ging werken." Maar de fusie bleek een groot succes. "Onze krachten werden gebundeld", vertelt Jan, "maar we konden elkaar ook wel pesten." "Dat hoort bij een Amsterdamse club", reageert Loek. Volgens Loek en Jan is er in honderd jaar veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: "De kinderen hebben nog steeds veel plezier in het voetbalspelletje. Dat was vroeger de basis en dat zal altijd de basis moeten blijven." Buurtparticipatie De club met het rood-wit-blauw-geblokte tenue zet zich ook in voor de buurt. Julius Egan is voorzitter van de club en vindt het belangrijk dat ze de buurt betrokken houden bij de sport. "We wonen in een stad waar steeds minder ruimte is voor beweging en recreatie. Daarom proberen we ons complex ter beschikking te stellen." De club organiseert voetbaltoernooien voor statushouders, doet aan dagbesteding en nodigt de buurtbewoners vaak uit om mee te eten in het clubhuis.