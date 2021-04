Vondelpark online voor kids ging lekker: Jeremaya (3) haalt 150 euro op

Amsterdammertjes kregen gisteren bij vondelpark.live de mogelijkheid om een zakcentje te verdienen. Normaal kunnen kinderen in het park optreden op Koningsdag, maar nu ging dat voor het tweede jaar online. In totaal deden er zo'n 250 kids mee, onder meer de 3-jarige Jeremaya. Hij heeft met zijn optreden al zeker 150 euro verdiend.

De 244 artiesten die je kunt bekijken moesten ook allemaal een spaardoel opgeven. Jeremaya's spaardoel is een nieuwe loopfiets. "De loopfiets is al binnen, ik heb hem zelfs al besteld." De reacties op het zangfilmpje waren ontzettend goed en iedereen wilde het talentje feliciteren met zijn optreden. "Hij ging iedereen bedanken wie hem had gefeliciteerd."

"Ik vond het leuk voor hem om mee te doen. Normaal doe je dit in de stad maar het is fijn dat het nu online kan", vertelt de trotse moeder van Jeremaya. Hij zong samen met zijn moeder het liedje 'De krokodil' , en dat werd goed ontvangen

Tot vrijdag

Vanwege het succes van de website, hebben de oprichters besloten om de talentjes online te laten staan tot 30 april. "Omdat het gister heel druk was in de stad kon niet iedereen naar de filmpjes kijken, zij hebben dan nu nog een paar dagen om nog even alle filmpjes te bekijken", zegt Bart Elshof.

"Omdat het dit jaar drukker in de stad was dan vorig jaar, was er eigenlijk minder publiek mogelijk." Toch heeft de website ruim 30 duizend bezoekers getrokken. "We zijn supertevreden dat we toch meer publiek hebben weten te trekken. Het is een verdubbeling van vorig jaar", laat Bart weten.

Ook Bart zijn eigen dochter Tara van vier jaar doet mee met een act. De kleine Elshof zingt 'Bloed, zweet en tranen' van André Hazes en heeft met haar optreden al 180 euro verdiend. "Laat het haar maar niet weten, ze krijgt heel geleidelijk het hele jaar steeds wat geld."