Demonstranten lopen 'The Walk of Freedom' door de binnenstad

Zo'n 1000 mensen kwamen vandaag bij elkaar voor 'The Walk of Freedom', een protestmars tegen de coronamaatregelen. Sinds de landelijke versoepelingen zijn protestmarsen weer toegestaan. De demonstranten liepen vanaf Amsterdam Centraal naar de Dam.

Organisator Michel Reijinga startte begin dit jaar het "koffie drinken" op het Museumplein, maar veranderde de koers en organiseert nu de protest wandeling. Al eerder deze maand vond The Walk of Freedom plaats in Rotterdam en Arnhem.

De demonstranten zijn het niet eens met het huidige coronabeleid en zetten zich in voor meer vrijheid: "Ik sta hier voor de grondwet, voor recht op demonsteren en tegen politie geweld", zegt een vrouw. Een andere wandelaar zegt: "We zijn tegen de coronamaatregelen en de lockdown die maar voortduurt." Verschillende demonstranten hadden muziekboxen bij zich en werden leuzen geroepen als: "Liefde, vrijheid, geen dictatuur".

Het protest was van te voren aangemeld bij de gemeente, zo laat een woordvoerder van de Gemeente weten. Vanwege de coronamaatregelen waren eerdere optochten niet toegestaan. Sinds de landelijke versoepelingen is het toegestaan om ook lopend te deomonsteren. De Mobiele Eenheid van de politie was wel aanwezig maar heeft niet ingegrepen. De mars is vreedzaam en rustig verlopen.