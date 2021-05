Vanavond weer persconferentie, heropeningsplan verder vanaf 19 mei

Sportscholen, dierentuinen en attractieparken gaan deze week nog niet open. Het kabinet gaat kijken of dat een week verplaatst kan worden naar 19 mei. Of de locaties dan wel open kunnen wordt twee dagen van te voren op 17 mei besloten, het ligt er aan of de daling van de besmettingen door blijft gaan.

Wel slecht nieuws voor musea en andere binnen doorstroomlocaties, verschillende media melden dat zij nog niet hun deuren mogen openen in de aankomende versoepelingsronde. Dit had volgens het heropeningsplan wel gekund met een negatief testbewijs, maar dat lijkt toch nog te gaan niet lukken.

Langer op terras

Ook worden buitensport mogelijkheden verruimd en worden kunst- en cultuurbeoefening weer toegestaan. Dat betekent dat bijvoorbeeld de muziekscholen ook weer haar deuren mag openen.

Het kabinet is ook van plan om de openingstijden van terrassen te verruimen. Die zijn nu nog van 12:00 uur tot 18:00 uur maar zouden dan van 07:00 uur tot 20:00 uur worden.

Op reis

Daarnaast heeft het kabinet besloten om het negatieve reisadvies voor de hele wereld af te schaffen, daardoor kunnen landen weer op groen of geel komen te staan. Hierdoor zou reizen naar deze landen niet afgeraden worden. Wel hebben veel landen nog een reisbeperking voor reizigers uit Nederland.

Rutte en De Jonge gaan morgen ook nog in op de rest van het heropeningsplan. Stap drie staat op dit moment gepland op 26 mei, het is nog onbekend of dat mogelijk is.