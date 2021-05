Stadsdeelvoorzitter Jadnanansing: "We moeten kinderen laten zien dat er andere perspectieven zijn"

Inwoners van Zuidoost zijn trots op hun stadsdeel, maar er zijn ook veel zorgen over de veiligheid en het wapenbezit onder jongeren. Dat bleek onlangs uit onderzoek van het AT5-panel . Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing erkent de problemen, maar wil niet alleen kijken naar repressieve maatregelen. "Wat als we gaan investeren in deze jongeren. Als we ze andere verhalen geven", zegt ze in een reactie op het onderzoek.

"Het is eigenlijk ook één van de oorzaken waarom we een masterplan hebben", zegt stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. "Zuidoost heeft echt twee verhalen. Aan de ene kant 170 nationaliteiten en culturen die hier leven, heel veel mensen die van elders zijn gekomen en een koffer vol hoop hebben meegenomen en hier hopen op een mooie toekomst. En tegelijkertijd, ik lees ook de krant en kijk ook AT5, zie ik ook dat er een aantal zaken niet goed gaan."

Bewoners voelen zich met name in de avonduren onveilig op straat, donkere of afgelegen plekken worden vaak vermeden. Ook het wapenbezit onder jongeren werd veel genoemd. De laatste maanden vinden in het stadsdeel veel gewapende incidenten plaats waar jongeren bij betrokken zijn. De politie liet vorig jaar nog weten dat in Zuidoost relatief veel jongeren betrapt worden op het bezit van wapens.

De gemeente lanceerde onlangs het masterplan Zuidoost. Hiermee hoopt de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in het stadsdeel te verbeteren. AT5 vroeg aan ruim 1200 bewoners van Zuidoost hoe zij zelf aankijken tegen onderwerpen als veiligheid in hun buurt.

"Ik hoop dat Humberto Tan kijkt, die is opgegroeid in Zuidoost, ik zou het leuk vinden als hij hier naartoe komt"

Amsterdam gaat tot en met 2040 ruim 446 miljoen euro investeren in het stadsdeel. Het actieplan is met name gericht op jongeren die opgroeien in Zuidoost. "Je kan wel aan de ene kant zeggen: die jongeren dragen wapens, maar waar komt dat vandaan?", aldus Jadnanansing. "Je moet ook preventief gaan kijken. Wat als we gaan investeren in deze jongeren? Als we ze andere verhalen geven."

Rolmodellen

Deelnemers aan het onderzoek zeiden ook dat er behoefte is aan positieve rolmodellen. Jadnanansing beaamt dat. "Onlangs was ik zelf bij het Ingenieur Lely lyceum en daar daar hadden ze de burgemeester van Almere, die lijkt ook een beetje op de jongeren uit Zuidoost, uitgenodigd om met de kinderen te praten over zijn pad, en de jongeren hingen aan zijn lippen. Ik hoop dat Humberto Tan kijkt, die is opgegroeid in Zuidoost, ik zou het leuk vinden, en ik weet zeker dat hij het wil, als hier naartoe komt. Die kinderen laten zien dat er andere perspectieven zijn."