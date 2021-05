Driehoek komt gemeenteraad tegemoet: aantal fouilleeracties omlaag

Dat heeft burgemeester Halsema, mede namens hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en politiechef Frank Paauw, gisteren in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De drie vormen samen de Driehoek. Tijdens een vergadering op 8 april zegde Halsema al toe om een aantal punten te gaan heroverwegen vanwege zorgen van gemeenteraadsleden.

Tegemoet

"De Driehoek heeft u mee willen nemen in dit proces zodat risico’s tijdig onderkend en ondervangen zouden worden", schrijft Halsema in de brief. "Besprekingen in de raadscommissie AZ en de gemeenteraad hebben dan ook al eerder geleid tot aanpassingen aan de proef. Niettemin komt de Driehoek de raad op een aantal bijkomende punten graag tegemoet."

Het aantal dagen dat er per gebied, eerder werden er vijf buurten aangewezen, gefouilleerd wordt gaat van vijf naar drie. "Daarmee blijft het aantal actiedagen werkbaar en blijft ruimte bestaan voor operationele afwegingen aan de kant van de politie", stelt Halsema. De periode waarin die drie dagen gepland worden wordt verkleind: van zes naar vier weken.

Externe organisaties

Verder mogen externe partijen, als ze zich vooraf aanmelden, aanwezig zijn als onafhankelijke waarnemer tijdens de acties. Ze hoeven niet samen met raadsleden te zijn.

Het verzoek van raadsleden om het aantal buurten waarin gefouilleerd mag worden te verminderen wordt om verschillende redenen niet overgenomen. Zo zijn de vijf buurten volgens Halsema uitgekozen om stadsbreed te zien hoe het gesteld is met het wapenbezit, blijft het maar gaan om 4,2 procent van het totale oppervlakte van de stad en zijn de gebieden uitgekozen op basis van informatie over bijvoorbeeld meldingen van incidenten.

Niet denkbaar

"De Driehoek hoopt met het vorenstaande uw zorgen ten aanzien van de proef voldoende te hebben

kunnen wegnemen", stelt Halsema. "In een tijd waarin het wapenbezit en wapengebruik toenemen en zowel de gemeente als het Rijk zich maximaal inspannen dit te bestrijden, kan de inzet van wapencontroles niet onbesproken blijven." Volgens haar is "een zorgvuldigere opzet welhaast niet denkbaar".

Het is nog niet bekend wanneer de proef van start gaat. Eerder liet Halsema weten dat er tijdens de zware coronamaatregelen nog niet gefouilleerd kon worden.

Op donderdag 3 juni wordt het plan voor de fouilleeracties opnieuw in een commissievergadering met gemeenteraadsleden besproken.