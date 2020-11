Fouilleeracties mogen niet tijdens zware coronamaatregelen, plan in januari klaar

Volgens burgemeester Halsema zijn er 'de nodige uitdagingen'. 'Het moet werkbaar zijn voor de politie, niet aan gezag afdoen maar het mag niet leiden tot etnisch profileren. En zolang de zware coronamaatregelen van kracht zijn moeten agenten buiten noodsituaties zoveel mogelijk afstand houden, waardoor wij niet zomaar kunnen beginnen', zei ze tegen de raadsleden.

Minder negatief

Een meerderheid van de raad sprak zich eerder dit jaar meerdere keren uit tegen het plan voor de fouilleeracties. Raadsleden van bijvoorbeeld D66 en GroenLinks zeiden te vrezen voor etnisch profileren. Vanmiddag waren de coalitiepartijen minder negatief over het plan.

Halsema neemt de eerdere kritiek van raadsleden mee tijdens het maken van het nieuwe voorstel. Zo wordt er rekening gehouden met de achtergrond van de agenten die de fouillieeracties uit gaan voeren, er zitten bijvoorbeeld leden van het Caribisch Netwerk bij. Ook mogen er waarnemers aanwezig, dat worden hoogstwaarschijnlijk raadsleden zelf. Die mogen dan ook weer andere mensen meenemen.

Coalitieakkord

DENK-fractievoorzitter Mourad Taimounti was nog steeds niet overtuigd. 'Ik snap niet dat coalitiepartijen die in het coalitieakkoord hebben geschreven dat ze tegen preventief fouilleren zijn hiermee akkoord gaan. En dan nog met de situatie waar jongeren nu in verkeren en met wat ze de afgelopen jaren hebben meegemaakt, het is echt een schande.'

Halsema zei daarna dat ze de Amsterdamse politie volkomen vertrouwt. 'De leiding spreekt zich buitengewoon expliciet uit tegen etnisch profileren en heeft daarin in Nederland een voorbeeldfunctie.' Desondanks zou het er weleens insluipen en zouden waarnemers hen daarop kunnen wijzen. 'De politie vindt het zelf ook interessant om daar door buitenstaanders mee geconfronteerd te worden.'