Molenslootbrug wordt vernieuwd: "We zijn nu begonnen met de kabels en leidingen"

De voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van de Molenslootbrug zijn in volle gang. De werkzaamheden maken deel uit van het programma Oranje Loper, waarbij in totaal negen bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein worden vernieuwd. De hulpbrug wordt gebouwd en de kabels en leidingen moeten worden verlegd.

AT5

In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden en spreken we met omgevingsmanager Karen van Zwam. ''De brug is oud en gaan we vernieuwen'', legt Van Zwam uit. Maar voor er gestart kan worden met de werkzaamheden aan de brug zelf moet er eerst voorbereidend werk worden gedaan. ''In de brug liggen allemaal kabels en leidingen. We willen ervoor zorgen dat deze blijven werken tijdens het vervangen van de brug. Het zijn kabels en leidingen die zorgen voor stroom, gas, water en telefonie. Daarom halen we ze eruit en verleggen we ze richting de hulpbrug in de trottoirs van de Admiralengracht'', aldus Van Zwam.

Programma de Oranje Loper De Molenslootbrug is dus niet de enige brug die vervangen gaat worden. Volgende maand beginnen, als onderdeel van het programma Oranje Loper, ook de voorbereidende werkzaamheden aan de Ritsaert ten Catebrug. En in totaal worden er negen bruggen vernieuwd van de Raadhuisstraat tot Mercatorplein. Een enorm project dat veel impact gaat hebben op het verkeer. Dat de bruggen vernieuwd moeten worden komt omdat ze oud zijn en daarom in slechte staat. Ook wordt het verkeer steeds zwaarder. Daarom is het tijd om de bruggen te versterken met nieuwe palen en een nieuwe binnenkant. De monumentale buitenkant van de bruggen blijft er hetzelfde uitzien.

Eén van de werkmannen die we spreken is enthousiast over zijn werk en het contact met de buurt. "Er zijn best veel mensen die nieuwsgierig zijn over wat je aan het doen bent. Je hebt natuurlijk werkkleren aan en dan praat het wat makkelijker", vertelt hij. Ondanks de hinder door de werkzaamheden klagen de voorbijgangers die wij spreken nauwelijks. "Het is een goed idee dat de brug vernieuwd wordt. Hij is verouderd dus het is hoog nodig'', vertelt een dame die voorbij loopt. ''Ik kom hier net aan met de fiets en moet afstappen. Even kijken nu hoe ik de brug over kom maar dat is prima'', aldus een fietser.

Afsluiting autoverkeer richting Admiralengracht De voorbereidende werkzaamheden bij de Molenslootbrug hebben gevolgen voor met name het autoverkeer. '' Omdat we werken in de stoepen moet het fiets- en voetgangersverkeer de rijbaan op, waardoor er dus minder ruimte voor de auto is'', legt Van Zwam uit. ''Daarnaast werken we op alle hoeken waardoor doorgaand verkeer van de Jan Evertsenstraat de Admiralengracht op geen doorgang kan vinden. Voetgangers kunnen er wel langs.'' De voorbereidende werkzaamheden aan de Molenslootbrug zijn in november klaar. ''Hierna starten we met de vernieuwing van de bruggen en straten. Die planning wordt in de loop van het jaar bekend'', sluit Van Zwam af.