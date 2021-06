Rapper Bigidagoe dag na aanhouding door arrestatieteam vrijgelaten

Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe, zit niet meer vast. Hij is vandaag vrijgelaten.

Dat bevestigt de advocaat van S. De rapper werd gisteravond door een arrestatieteam opgepakt op de Kleefkruidstraat in Zuidoost. Hij zat in een auto met drie anderen, die ook aangehouden werden. Een van de inzittenden gooide op zijn vlucht een vuurwapen weg en in de auto bleek munitie te liggen.

Botsing

De vier werden opgepakt vanwege een tip over het vuurwapen dat in de auto lag. De bestuurder van de auto probeerde weg te rijden toen hij een stopteken kreeg en kwam in botsing met een van de auto's van het arrestatieteam. Ook een geparkeerde auto raakte beschadigd.

Het is niet de eerste keer dat de rapper geblindoekt door een arrestatieteam werd afgevoerd. In februari werd hij, net als een aantal anderen, opgepakt op de Karspeldreef. Het Openbaar Ministerie zei dat met die aanhoudingen mogelijk een gewapend conflict voorkomen was. Wel werd Danzel S. na een paar dagen vrijgelaten.

Pistolen

Vorige week verscheen er nog een videoclip van de rapper waarin verschillende pistolen werden getoond.

Of de andere drie verdachten nog vastzitten is niet bekend.