Rondvaartboten het water op: "Een blije dag, we mogen weer"

"Het duurde vijftien maanden, met een korte periode in de zomer, maar toen was er eigenlijk geen animo voor", zei Tommy van Riet van de Verenigde Amsterdamse Rederijen. "Toen was ook de sfeer er niet naar. Dit is gewoon een blije dag, we mogen weer."

Van directeur Rein Wolfs had het museum wel eerder open gemogen. "Ik vond ook dat er best wel een beetje badinerend met de culturele sector werd omgesprongen. Een beetje bevoogdend werd omgesprongen. Ook in de zin van, jullie zijn niet zo belangrijk, wacht nou even, houd je nou even rustig. Terwijl wij het gevoel hebben dat we echt belangrijk zijn als het gaat om de vervulling van belangrijke psychologische behoeften van mensen."

Bezoekers waren blij dat ze naar binnen mochten. "Deze kunst inspireert me heel erg. Omdat het je heel erg een psychologische evaluatie over jezelf geeft. Dus daarom was het voor mij best wel heel belangrijk om hierheen te gaan."