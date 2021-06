Op pad met mannen van de asfaltploeg: ''Elke dag is anders'

In het AT5-programma Het Verkeer gaan we vandaag op pad met de mannen van de asfaltploeg. Elke werkdag om 07.00 uur staan ze klaar om Amsterdamse wegen op te knappen en zo het asfalt goed te onderhouden.

''Hier zijn we scheuren aan het opvullen'', laat voorman Geert Jongman zien. Ondertussen plaatst hij een blok bitumen in een machine. ''Het blok wordt door de machine vloeibaar gemaakt en het mengsel gieten we dan over de scheuren op de weg. Vervolgens strooien we het af met afstrooimiddel.''

''Elke ochtend verzamelen we om 07.00 uur en spreken we de locaties voor de dag door'', legt uitvoerder Joey Kerkvliet uit. ''En dan gaat het circus op pad.'' Met een pijlwagen en meerdere voertuigen rijden de mannen de stad door om problemen aan het wegdek op te lossen.

Jongman geniet zichtbaar van zijn werk. ''Elke dag is anders'', vertelt hij. ''Het ene moment staan we scheuren te vullen. Dan staan we op het vliegveld coating te zetten en dan is het weer ergens kitwerk.'' En misschien nog belangrijker, de sfeer onder de mannen zit er ook goed in. ''We hebben een stel prettige collega's, dat maakt mijn werk zo leuk.''

Amsterdammers reageren over het algemeen goed op de werkzaamheden van de asfaltploeg, legt uitvoerder Kievit uit. ''Meestal krijgen we goede reacties dat we schades aan de weg oplossen. Er komt wel wat geluidshinder bij kijken, wat mensen als minder prettig ervaren. Maar over het algemeen gaat het goed.''