Live op AT5: een voorstelling over online shaming

Veel jongeren hebben dagelijks te maken met 'exposing' en 'shaming', met soms verstrekkende gevolgen. De Balie Live Journalism heeft samen met AT5 vijf maanden onderzoek gedaan naar jongeren die slachtoffer zijn geworden van online shaming. Als afsluiting van het onderzoek is er vanavond een voorstelling te zien op AT5 over online seksuele intimidatie.

Na de voorstelling gaan de makers in gesprek over online seksuele intimidatie met burgemeester Femke Halsema. De voorstelling is gemaakt door theatermaker Jelle Zijlstra.

Om tot deze documentaire voorstelling te komen hebben betrokken Amsterdammers vijf maanden in gesprekken, participatieve bijeenkomsten, interviews, enquêtes en mails meegepraat en meegedacht over het seksueel gedrag van jongeren in Amsterdam, online en offline.

Het programma is vanavond vanaf 19.30 uur te volgen op AT5.

Hieronder is een reportage te zien over het verhaal van Desteny.