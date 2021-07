Dit moet er tot 2036 gebeuren bij miljardenproject Zuidasdok

Nieuwe reizigerspassages, twee autotunnels, de reconstructie van twee knooppunten en een nieuw tram- en busstation. Het is een greep uit de onderdelen waaraan de komende vijftien jaar gewerkt gaat worden bij miljardenproject Zuidasdok. Na de opgelopen vertraging bij het project, is inmiddels een nieuwe planning gemaakt wanneer wat gaat gebeuren.

Zuidasdok

Terwijl de gemeente nog druk met het Rijk onderhandelt over de extra 1,2 miljard euro die het project gaat kosten, is inmiddels meer duidelijk over de planning. Het project bij station Zuid zou oorspronkelijk in 2028 af zijn, maar liep forse vertraging op. Dat gebeurde toen aannemer bouwcombinatie Zuidplus aangaf dat het de werkzaamheden niet voor het oorspronkelijke bedrag van ruim 1 miljard euro kon uitvoeren en voor een deel het werk stillegde. Nadat oud-minister Sybilla Dekker na maandenlang onderzoek concludeerde dat het project niet kan worden versoberd, werd door de opdrachtgevers (Rijk, gemeente, provincie, Vervoerregio) gezamenlijk besloten om door te gaan met het miljardenproject. Om het project beheersbaar te houden is het daarbij opgeknipt in een reeks 'werkpakketten' die apart worden aanbesteed. Daardoor is het project nu al 1,2 miljard duurder en duurt het zo'n acht jaar langer.

Brittenpassage (uiterlijk 2027 af) Hoewel de meeste werkzaamheden vooruit zijn geschoven, wordt er momenteel nog wel gewerkt aan een nieuwe reizigerstunnel van station Zuid. Bij die werkzaamheden werd eerder de A10 diverse keren opengebroken om een onderdeel van het dak op zijn plaats te schuiven. Aankomende augustus worden opnieuw twee delen van het dak op hun plek geschoven, alleen gebeurt dat dit keer vanaf een locatie tussen de sporen en hoeft de snelweg niet open. Uiteindelijk moet uiterlijk in 2027 de nieuwe tunnel af zijn. Knooppunt de Nieuw Meer (uiterlijk 2031 af) In 2023 of 2024 begint de reconstructie van knooppunt de Nieuwe Meer. Doel ervan is dat de doorstroming wordt verbeterd door het doorgaand verkeer te scheiden van het bestemmingsverkeer. Er komen extra rijstroken en nieuwe verbindingsbogen, en over de Schinkel komen nieuwe beweegbare bruggen. De aanbesteding voor dit project is enkele dagen geleden gepubliceerd. Uiteindelijk moeten die werkzaamheden uiterlijk in 2031 af zijn.

Zuidelijke autotunnel (uiterlijk 2034 af) Om meer ruimte te maken voor het station gaat de A10 onder de Zuidas de grond in. De huidige planning is dat er tussen 2024 en 2027 gestart wordt met de bouw van de tunnel aan de zuidkant. Uiteindelijk moet de tunnel dan uiterlijk in 2034 in gebruik zijn. Minervapassage (uiterlijk 2031 af) Zodra de nieuwe reizigerstunnel van station Zuid af is, wordt gestart met het vernieuwen van de huidige. Naar verwachting wordt hiermee gestart tussen 2025 en 2027. De huidige Minervapassage krijgt een opknapbeurt en wordt flink verbreed. Uiteindelijk moeten reizigers uiterlijk in 2031 door de vernieuwde reizigerspassage kunnen lopen.

Knooppunt Amstel (uiterlijk 2033 af) Ook knooppunt Amstel wordt gereconstrueerd. De rijbanen gaan daar van vier naar zes per rijrichting. Ook wordt op de A10 Zuid het bestemmingsverkeer gescheiden van doorgaand verkeer. De bedoeling is dat de reconstructie in 2025 of 2026 van start gaat. Uiterlijk 2033 moet het werk zijn afgerond. Noordelijke autotunnel (uiterlijk 2035 af) Volgens de huidige planning wordt tussen 2026 en 2029 gestart met de bouw van de noordelijke tunnel van de A10 Zuid. Allereerst krijgt de Amsteltram (lijn 25) op die plek een tijdelijke begin- en eindhalte, totdat er een nieuw tramstation is gebouwd aan de zuidkant van het station. De noordelijke snelwegtunnel moet uiterlijk in 2035 open gaan.

Tramstation (uiterlijk 2031 af) Zodra de zuidelijke tunnel voldoende af is, kan er op het dak van de tunnel een nieuw tramstation worden gebouwd. Dit wordt onder meer het definitieve start- en eindpunt van de Amsteltram (lijn 25). Terwijl er ondergronds nog werkzaamheden worden verricht, wordt er boven de grond een start gemaakt met de bouw van het tramstation. Uiterlijk 2031 moet het tramstation in gebruik worden genomen. Busstation (uiterlijk 2031 af) Aan de noordkant van station Zuid komt een nieuw busstation. Wanneer die werkzaamheden precies starten is nog niet duidelijk, maar ook hier zal worden gestart met de bouw terwijl er ondergronds nog aan de zuidtunnel wordt gewerkt. Oplevering van het busstation staat gepland voor uiterlijk 2031. Vivaldipassage (uiterlijk 2036 af) Uiteindelijk komt er nog een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers aan de zuidkant van de A10. Die verbindt de Antonio Vivaldistraat met het Beatrixpark aan de noordkant. De werkzaamheden aan deze onderdoorgang zijn al begonnen, maar blijft nog lang in aanbouw. Tijdens de gehele bouwperiode van het project wordt er telkens een deel gebouwd aan de onderdoorgang. De passage kan pas worden afgebouwd als de A10 op zijn definitieve plek ligt.