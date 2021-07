Ajax-fans welkom in Duitsland voor oefenwedstrijd tegen Bayern München

Over drie weken speelt Ajax een oefenduel in de Allianz Arena tegen Bayern München. Het goede nieuws voor supporters van de landskampioen is dat ze het stadion in mogen. De kaartverkoop is inmiddels gestart op de website van de Duitse Rekordmeister.

Tegenover Ajax Life heeft Bayern München bevestigd dat er Nederlanders welkom zijn in het stadion. Echter zijn er maar 500 kaarten beschikbaar voor de wedstrijd.

De laatste keer dat Ajax-supporters bij een uitwedstrijd van hun club aanwezig konden zijn dateert alweer van ruim een jaar geleden. Op 7 maart 2020 was het uitvak vol toen de Amsterdammers in Friesland wonnen van sc Heerenveen.

Drie jaar geleden

Bayern München is geen onbekende club voor sommige Ajax-spelers uit de huidige selectie. In het seizoen '18/'19 speelde de ploeg van trainer Erik ten Hag twee keer gelijk tegen de Duitse kampioen in de Champions League. In München werd het 1-1 en in Amsterdam eindigde het in 3-3. Ajax bereikte dat seizoen de halve finales van het miljoenenbal.

Het oefenduel tussen Bayern München en Ajax begint zaterdag 24 juli om 16.30 uur.