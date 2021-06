Het EK nog in volle gang, maar Ajax traint alweer voor het nieuwe seizoen

Het EK voetbal is pas net echt op gang en Ajax begint alweer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de komende weken staan onder andere twee trainingskampen op het programma, ook zijn er al twee oefenwedstrijden bekend.

Alle niet-internationals melden zich vandaag voor het eerst op Sportpark de Toekomst. Morgen vindt de eerste training plaats, die is achter gesloten deuren.

De Lutte

Voordat Ajax eind juli naar Oostenrijk zal afreizen is de ploeg van Erik ten Hag vanaf maandag 5 juli in De Lutte. Een nostalgische plek waar Ajax sinds 1973 komt om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Onder Peter Bosz werd het Twentse dorpje even genegeerd als uitvalsbasis, maar in 2019 vond Eril ten Hag er de perfecte plek om zijn ploeg op scherp te zetten. Ajax zal tijdens deze trainingsweek, waar alleen niet-internationals aanwezig zullen zijn, twee oefenwedstrijden afwerken, wie de tegenstanders zijn is nog onduidelijk.

Bayern München

Een week na de terugkeer uit De Lutte staat er een oefenwedstrijd op het programma. In Brussel is om 19.30 uur RSC Anderlecht de tegenstander. Op zaterdag 24 juli treft Ajax een tegenstander uit het dichtbije verleden. In de Allianz Arena speelt de ploeg van Ten Hag om 16.30 uur tegen Bayern München.

Meteen na deze ontmoeting reist Ajax, met een naar verwachting complete selectie, af naar het Oostenrijkse Bramberg waar de tweede trainingsweek van start zal gaan. Tijdens het verblijf, dat tot en met 30 juli duurt, zal Ajax naar verwachting ook een oefenwedstrijd spelen.