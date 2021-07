Meerderheid AT5-panel voor verlagen maximumsnelheid

Het plan om vanaf 2023 de maximumsnelheid in de stad te verlagen naar 30 kilometer per uur voor alle wegen binnen de bebouwde kom, kan op steun rekenen van de Amsterdammer. Dat blijkt uit een peiling van het AT5-panel.

"Verlagen is prima, maar wel handhaven, handhaven, handhaven. Anders is het symboolwetgeving"

Terwijl de meerderheid dus voor het verlagen van de snelheid is, geven de meeste panelleden ook aan dat er wel uitzonderingen nodig zijn. Zo vindt zes op de tien dat het openbaar vervoer uitgezonderd zou moeten worden, zodat de doorstroom op peil wordt gehouden. Dit zou er volgens veel respondenten voor zorgen dat het pakken van een tram of metro aantrekkelijker wordt. Toch is ruim een kwart het daar niet mee eens. Volgens deze laatste groep zouden snelheidsverschillen juist zorgen voor verwarring of onveilige situaties.

Onveilig in het verkeer



In een groter verkeersonderzoek van het AT5-panel, uit november 2020, gaf bijna driekwart aan zich onveilig te voelen in het verkeer. Deze nieuwe snelheidsregels zouden volgens verkeerswethouder De Vries voor veiliger verkeer moeten zorgen. Dat is nodig omdat er jaarlijks in Amsterdam 10 tot 20 mensen om het leven komen door een ongeluk in het verkeer. Honderden mensen lopen ernstige verwondingen op.