Historische deel van de Bullebak weggehaald: "We hebben het hart van de brug verwijderd."

We zijn terug bij de Bullebak. Vorig jaar zijn hier de werkzaamheden gestart om de monumentale brug te vernieuwen. Inmiddels zijn de brugkleppen verwijderd. Dit ging met een drijvende kraan en zorgt voor heel wat bekijks. Het AT5-programma Het Verkeer is er natuurlijk ook bij.

Het verwijderen van de oude brugkleppen mét een drijvende hijskraan is een klein spektakel te noemen. Het is niet elke dag dat er zulke werkzaamheden worden uitgevoerd in de stad, zo vertelt omgevingsmanager Annemieke van Baar. "We hebben het hart van de brug verwijderd vandaag."

Van Baar legt uit wat ze precies hebben gedaan: "De Bullebak is een dubbele basculebrug, het zijn twee beweegbare kleppen die in de lucht steken als hij open wordt gedraaid, dit is één van de twee kleppen die we er nu uitgehesen hebben."

Dat het vernieuwen van een monumentale brug zoals de Bullebak geen makkelijk werkje is, bevestigt één van de werkmannen. "Er komt best wat bij kijken. Je ziet dat we als aannemer daar veel plezier in hebben. Het gaat niet altijd vanzelf maar als we het dan halen, zoals de klus vandaag, dat motiveert ons wel."