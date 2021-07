Nassaukade dicht door werk aan Singelgrachtgarage: "Ik kan mij voorstellen dat het voor de buurt vrij irritant is"

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de bouw van de Singelgrachtgarage. Omdat het in de zomermaanden rustiger is op straat, staan er grootschalige werkzaamheden gepland de komende tijd. Dit betekent dat de Nassaukade in beide richtingen is afgesloten voor doorgaand verkeer. In het AT5-programma Het Verkeer geeft omgevingsmanager Ron van Leeuwaarden een update.

Met de bouwkuip achter zijn rug vertelt Van Leeuwaarden welk werk er de afgelopen maanden is verricht. "We hebben ons de afgelopen tijd gericht op het afmaken van de bouwkuip. Dat betekent damwanden slaan, stempels aanbrengen en beginnen met gevelpalen aanbrengen. Vervolgens zijn we bezig met op diepte graven van de kuip en het afvoeren van grond, mét elektrische bootjes."

De Singelgrachtgarage In de nieuwe Singelgrachtgarage komt ruimte voor 800 parkeerplekken, verdeeld over twee verdiepingen. Ongeveer tachtig procent van deze plekken is bedoeld voor vergunninghouders. In de straat zijn parkeerplaatsen weggehaald om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Ook komt er meer groen.

Over de bouw van de nieuwe garage én de overlast die het met zich meebrengt zijn de meningen verdeeld. "Ik vind het goed dat er een garage komt", vertelt een voorbijganger. Hij heeft begrip voor de impact van de overlast op de omgeving, maar: "Het is nu wel een beetje een zooitje". En over het geluid heen van een damwand die de grond in getrild wordt roept hij: ''Ik kan mij voorstellen dat het voor de buurt vrij irritant is." Eén bewoner die wij spreken is er nog niet helemaal uit wat hij vindt van de werkzaamheden. "Het zal wel vooruitgang wezen maar van mij had het niet gehoeven. Hoop werk, hoop geld en auto's, wie wil er auto's?", zegt hij. "Of het nou echt nodig was dat ding... waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk denken we allemaal over 10 jaar van: 'Fijn dat al die auto's onder de grond staan', misschien is het toch een goede zaak", voegt hij nog toe.

Nassaukade zes weken afgesloten Voor het autoverkeer is de Nassaukade de komende zes weken afgesloten. Er geldt een omleiding via de Frederik Hendrikstraat. Fietsers zullen langer een andere route moeten nemen: het fietspad aan de waterkant van de Nassaukade is de komende drie jaar namelijk dicht. Tijdens de afsluiting van de Nassaukade de komende weken komt daar ook nog de zuidelijke kant bij. Fietsers worden daar omgeleid via de Marnixstraat. De bouw van de Singelgrachtgarage is een lang en intensief project, een buurtbewoner vraagt zich dan ook af wanneer de garage er eindelijk staat. "En niet liegen", voegt hij toe. "Je kan vertrouwen op mijn blauwe ogen, de garage is klaar begin 2024", antwoordt van Leeuwaarden. Van maandag 19 juli tot en met uiterlijk maandag 26 juli 06.00 uur werkt de gemeente ook op de Nassaukade tussen de Tweede Nassaustraat en het Nassauplein. De aannemer voert groot onderhoud uit en werkt vierentwintig uur per dag. De weg is in beide richtingen afgesloten en wordt hier ook omgeleid.