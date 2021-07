Stad NL V De Zwoele Stad: Judith de Leeuw en Addy van der Woude over openbare kunst en de medische gezondheid in Amsterdam

Ook deze zomer schuiven verschillende inspirerende Amsterdammers aan tafel in De Zwoele Stad met de Rozenboomsteeg als locatie. Samen met een van onze presentatoren bespreken onze gasten hun leven, hun werk en de stad die hen met elkaar verbindt. Vandaag zijn dat streetartist Judith de Leeuw en huisarts Addy van der Woude.

Een tafel vol Zuidoost. Addy van der Woude groeide op in Ganzehoef en houdt daar nu praktijk als huisarts. Ze verschijnt regelmatig als deskundige in het televisieprogramma Steken en Prikken op de NPO. In haar dagelijkse werk houdt Van der Woude zich onder andere bezig met de zorg voor ongedocumenteerden in het stadsdeel. "Het kost meer tijd, maar we kijken ook naar positieve gezondheid. Het is meer dan ziekte, het gaat ook om wat goed gaat."

Quote "Mensen weten dan dat ze niet de enige zijn met zo'n verhaal" Judith de leeuw over het nut van haar werk

Judith de Leeuw woont ook in Zuidoost en is inmiddels zes jaar succesvol bezig als muralist. Ze maakt kunstwerken - murals - op plekken over de hele wereld. Is Amsterdam een beetje een goede plek voor streetart? "Op het moment dat jij een muurschildering in Amsterdam wil maken dan moet je je er echt voor kapotvechten en je krijgt er niks voor terug". Inmiddels heeft Judith 36 werken over de hele wereld gemaakt.

Judith de Leeuw en Addy van der Woude met presentator Cenk Karakaya

Quote "Boeken waarin kinderen zichzelf herkennen, leggen het fundament voor hun wereldbeeld" Addy van der Woude over haar stichting

De Leeuw en Van der Woude proberen beiden de wereld een stukje mooier te maken. De Leeuw vertelt verhalen van mensen en hoopt anderen daarmee te inspireren. Ze maakte een mural in Padova, Italië voor haar broer en aangetrouwde zus, zij heeft een moeilijke tijd gehad en dit was het huwelijkscadeau. "Door verhalen in beeld te brengen weten mensen dat ze niet de enige zijn met zo'n verhaal." Addy probeert kinderboeken diverser te maken in Nederland. "Boeken waarin kinderen zichzelf herkennen of juist niet, leggen het fundament van hun wereldbeeld."