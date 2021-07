De Zwoele Stad: Sarah Sylbing en Kamilla Leupen over het Amsterdamse onderwijs en de toekomst van de krant

"Het is vernauwend dat je op je 11e of 12e door de hoepel moet springen"

Sarah Sylbing maakte samen met Ester Gould de documentaire Klassen over scholieren in Amsterdam Noord. Ze zag van dichtbij hoe groot de kloof tussen arm en rijk kan zijn en dat onderwijs een belangrijke rol speelt in deze scheiding. "Het is vernauwend dat je als kind al op je elfde of twaalfde je schoolkeuze moet maken. Het zou later, of in ieder geval anders moeten."

Ze heeft nog veel contact met de kinderen. Neem bijvoorbeeld Anyssa, die inmiddels over is naar 2 havo. "Zij is een heel goed voorbeeld van klassieke witte armoede. Daarom vonden we het zo belangrijk om haar ook een plek te geven in de serie." Nog steeds heeft Sylbing veel contact met de kinderen, bijvoorbeeld met Gianny. "Het gaat goed met ze, ze zijn op de goede weg".