Stad NL V De Zwoele Stad: Kurano Bigiman en Ouassima Tajmout over het Gymnasium in Zuidoost en online shaming

Ook deze zomer schuiven verschillende inspirerende Amsterdammers aan tafel in De Zwoele Stad met de Rozenboomsteeg als locatie. Samen met een van onze presentatoren bespreken onze gasten hun leven, hun werk en de stad die hen met elkaar verbindt. Vandaag zijn dat presentator Ouassima Tajmout en Amsterdammer van het jaar Kurano Bigiman.

Kurano Bigiman is leraar klassieke talen op zowel het Vossius Gymnasium in Zuid als het Ir. Lely Lyceum in Zuidoost. Hij is sinds drie jaar betrokken bij de opzet van de eerste gymnasiumafdeling in Zuidoost. Er wordt vaak gezegd dat er eerst maar eens moet worden gekeken of er wel behoefte is, maar Bigiman wilde het andersom doen. Hij vond het vreemd dat ieder stadsdeel een gymnasium kende, behalve Zuidoost.

Quote "Wat is er met de kinderen gebeurd die dit vroeger ook hadden willen doen?" kurano bigiman over de vraag naar een gymnasium in zuidoost

En met succes, want inmiddels gaat Bigiman het vierde jaar als docent klassieke talen op het Lely Lyceum in. Het succes van zijn project ziet hij aan de kinderen die het halen en graag doorwillen. Op zulke momenten vraagt hij zich af: "wat is er met de kinderen gebeurd die dit vroeger ook hadden willen doen maar niet op een toegankelijke plek terecht konden?"

Ouassima Tajmout en Kurano Bigiman met presentator Clarice Gargard | AT5 / Luuk Koenen

Ook presentator Ouassima Tajmout wil iets betekenen voor de jeugd. Ongeveer vier jaar geleden werd er een seksvideo gepubliceerd waarin zogenaamd zij te zien was terwijl ze seksuele handelingen verrichtte. Dit was zij niet, maar deze video achtervolgt haar vandaag de dag nog steeds.

Quote "Met werk ging het hartstikke goed, maar de achterkant zag niemand. Dat was heel zwaar" ouassima tajmout over haar periode van online shaming

Ze besloot eerder dit jaar om toch haar verhaal hierover te delen, om jongeren die met online shaming te maken hebben een helpende hand te bieden. 'Praat', is wat zowel Bigiman als Tajmout mee willen geven. "Dat is het allerbelangrijkst, zorg dat je weet dat je niet alleen bent". Volgens Tajmout moeten we naar een tijd bewegen waarin mensen zelf kunnen bedenken dat online shaming not done is.