Het is officieel: Berghuis tekent voor vier jaar bij Ajax

"Steven is een belangrijke Nederlandse speler, hij heeft de afgelopen jaren stappen gezet en is als gevolg daarvan ook international geworden. De mogelijkheid diende zich aan om hem over te nemen en wij denken hem goed te kunnen gebruiken" zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Voor Berghuis is Ajax zijn vijfde Nederlandse club. Voor zijn tijd bij Feyenoord speelde hij voor FC Twente, VVV-Venlo en AZ. Bij de Engelse club Watford beleefde hij zijn enige buitenlandse avontuur. "Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de UEFA Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt", zegt Steven Berghuis.