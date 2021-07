Stad NL V Veel zwerfafval in de parken in de zomer: "Gewoon in de prullenbak gooien"

In de zomermaanden worden de parken en andere groene plekken in de stad druk bezocht. Zeker na drukke dagen blijft veel zwerfvuil achter in het park. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertelt reiniger Myron Obeng waarom het belangrijk is om de parken schoon te houden.

Quote "We proberen het zo schoon mogelijk te houden zodat andere mensen ook van het park kunnen genieten" Myron Obeng - reiniger

Obeng ziet als reiniger veel afval in de parken liggen, vooral in de zomer. Hij legt uit waarom het belangrijk is om je rommel op te ruimen na een parkdagje: "Op het moment dat er zwerfafval in de parken ligt, komen er knaagdieren zoals ratten en vogels, die maken de zakken open. Dat is gewoon niet te doen." Omdat veegwagens niet op het gras kunnen rijden moet een groot deel van het afval handmatig opgeruimd worden. Obeng en zijn collega's doen hun best om het groen in Amsterdam zo schoon mogelijk te houden "zodat andere mensen ook van het park kunnen genieten."

Reiniger Myron Obeng ruimt afval op in Westerpark

Het park zit vol met Amsterdammers die aan het genieten zijn van het zonnige weer. Zo ook een moeder die samen met haar kinderen op het gras zit. Na een dagje in het park vindt ze het belangrijk om hun afval goed op te ruimen. "Ik heb altijd een zak bij me en daar stoppen we alles in. Als we dan weggaan gooien we het in de eerste de beste afvalbak die we tegenkomen", vertelt ze. "Gewoon in de prullenbak gooien, natuurlijk", vertelt een man die het park vaak bezoekt omdat hij tennist in de buurt. Hij vindt het niet meer dan normaal dat het park schoon wordt achtergelaten. " Je neemt je spullen gewoon mee naar huis." Om de parken schoon te houden plaatst de gemeente komende tijd 400 extra afvalbakken rondom de parken. "Maar we moeten het met z'n allen doen", benadrukt Obeng.