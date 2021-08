Rutte: "Begin van de zomer heeft ons geleerd dat we echt voorzichtig moeten zijn"

De eerste stap van de versoepelingen gaat op 30 augustus in, als het hoger onderwijs en het mbo open gaat zonder anderhalve meter afstand. Wel moeten er dan mondkapjes gedragen worden in de gangen en moet er twee keer per week getest worden.

Mondkapjesplicht

Op 20 september moet, als het aantal besmettingen niet zorgwekkend is, de anderhalve meter in de hele samenleving geschrapt worden. Dat betekent ook dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies vervallen.

"We weten hoe grillig en onvoorspelbaar dit virus is, geen enkele stap is zonder risico", zei Rutte, die daarmee doelde op het aantal besmettingen dat fors steeg na de versoepelingen op 26 juni. "Het begin van de zomer heeft ons geleerd dat we echt voorzichtig moeten zijn."

Levensgroot

De Jonge wees erop dat er naar schatting nog 1,8 miljoen Nederlanders zijn die niet gevaccineerd of eerder besmet zijn. "De kans is volgens het OMT levensgroot dat zij, als ze zich niet laten vaccineren, corona oplopen. En duizenden zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten. Als we dat in korte tijd moeten verstouwen, kan de zorg dat niet aan."

Hij zei dat de situatie in het najaar van een hoop verschillende factoren afhankelijk is. De Jonge noemde het seizoenseffect, de vaccinatiegraad en de import, omdat mensen het virus mee kunnen nemen vanaf vakantie. "Behoedzaamheid is geboden."

Betaald

De minister zei dat er geen vaccinatieplicht in Nederland komt. Wel moet er straks betaald worden voor toegangstesten, die nu nog gratis zijn. Die toegangstesten kunnen niet-gevaccineerden nodig hebben om bij evenementen, theaters en bioscopen binnen te komen als er meer dan 75 aanwezigen binnen zijn.

Op vrijdag 17 september wordt besloten of de anderhalve meter een paar dagen later inderdaad wordt losgelaten. De volgende stap op 1 november is volgens Rutte "echt een datum in de lucht".