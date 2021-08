Overval waardetransport tot in de puntjes voorbereid: dag eerder al voorverkenning

Een aantal verdachten van de zeer gewelddadige overval op een waardetransport van Brinks in mei was een dag eerder al op de Meeuwenlaan voor een voorverkenning bij Schöne Edelmetaal.

In het appartement in België is de overval van a tot z doorgenomen. Volgens het OM heeft een Belg beelden getoond van de plek die overvallen moest worden. Daarnaast was er voorinformatie hoe lang de overvallers moesten wachten nadat de wagen van Brink's het bedrijf binnen was gereden. Drie overvallers zijn een dag voor de overval naar de Meeuwenlaan gereden, waar één van hen aan de deur van het bedrijf heeft gevoeld. In België is vervolgens besloten dat de toegangsdeur met een Porsche Cayenne zou worden geramd.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de verdachten de overval nauwkeurig voorbereid in een appartement ergens in België. Mede op basis van de verklaringen van enkele overvallers stelt justitie dat de overval getuigt van een grondige, professionele en internationale samenwerking en voorbereiding. Enkele verdachten zijn eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten.

Verdachten nog voortvluchtig

Het onderzoek naar de overval is nog in volle gang, zo blijkt vandaag. Het Nederlandse Openbaar Ministerie werkt samen met de Belgische en Franse justitie in een Joint Investigation Team (JIT), omdat nog niet alle verdachten zijn opgepakt. Zo is een aantal inzittenden van een in een brand gestoken Audi met een deel van de buit ontkomen. Vermoedelijk ruim 4 miljoen euro. Justitie sluit niet uit dat naast deze verdachten meer personen op de radar komen.

De overval op het waardetransport aan de Meeuwenlaan verliep zeer gewelddadig. Medewerkers van Brinks en Schöne Edelmetaal werden vastgebonden en bedreigd met automatische wapens. Toegesnelde agenten moesten op afstand blijven, omdat ze met automatisch vuur werden beschoten.

12 miljoen euro buit

In het waardetransport lag voor 67 miljoen euro aan edelmetalen. De overvallers sloegen uiteindelijk met 12 miljoen euro op de vlucht, waarbij snelheden tot 180 kilometer per werden gehaald. De groep strandde in Broek in Waterland. Daar staken ze twee vluchtvoertuigen in brand. Een deel van hen sloeg op de vlucht in een Peugeot, maar die auto kon door een gepantserd politievoertuig van de weg worden gedrukt, waarna het groepje crashte in een tuin.

"Belt belt explosive”

De inzittenden renden vervolgens een weiland in, waar opnieuw een vuurgevecht uitbrak met de politie. In totaal hebben 31 politieagenten aangifte gedaan van bedreiging of poging tot moord. De officier van justitie beschrijft dat een van de overvallers ook dreigde met een bom.

"Zelfs nadat een verdachte is neergeschoten en een agent vraagt of hij gewond is, uit hij zich zeer dreigend door te zeggen “Belt belt explosive”. Hierop stort deze politieman zich boven op hem en na aftasten brengt hij uit: “No belt, no explosive”. Deze agent heeft werkelijk gedacht dat hij op een verschrikkelijke manier aan zijn eind zou komen", aldus de officier van justitie.

Overvallers ontkennen gericht schieten

De overvallers hebben bekend op enigerlei wijze betrokken te zijn geweest bij de overval, maar ontkennen gericht op agenten te hebben geschoten. Naast de aangiftes van de agenten hebben ook 12 buurtbewoners en medewerkers van Brinks en Schöne Edelmetaal aangifte gedaan van onder andere bedreiging en vernieling. Hoeveel aangiften uiteindelijk in de aanklacht worden opgenomen, is op dit moment nog niet duidelijk.

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank gevraagd de verdachten voorlopig langer vast te houden. Vermoedelijk neemt de rechtbank daar later vandaag een beslissing over.

AT5 maakte eerder al deze reconstructie: