Directeur OLVG tegen openbare vaccinatiestatus personeel

Van den Bosch reageert daarmee op het nieuws over het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, waar er plannen zijn om op de afdelingen met de meest kwetsbare patiënten alleen gevaccineerde personeelsleden toe te laten. Eerder deed Actiz, de grootste branchevereniging in de ouderenzorg, al een oproep aan het kabinet om dit binnen hun werkgebied te doen. Die oproep wordt onderschreven door een aantal leden van het Outbreak Management Team (OMT).

'Schijnveiligheid'

De ziekenhuisdirecteur, die zelf wel gevaccineerd is, is het niet met die plannen eens. Hij vreest een tweedeling binnen het zorgpersoneel. "Dat moeten we ons goed realiseren en niet willen", schrijft hij op LinkedIn. Hij vreest uitloop van personeel, zoals dat bijvoorbeeld in Engeland gebeurt.

Volgens van den Bosch is er bovendien geen wetenschappelijke basis voor zo'n maatregel. "Gevaccineerden zijn net als niet-gevaccineerden in staat om het virus over te dragen. Hetgeen betekent dat alleen inzet van gevaccineerden bij kwetsbare patiënten zelfs kan resulteren in schijnveiligheid."

Van den Bosch vindt dat de regels met betrekking tot het contact met de patiënten veel belangrijker zijn. Hij doelt daarmee onder meer op handen wassen, anderhalve meter afstand houden en het dragen van een mondneusmakser in binnenruimten. "Zo hebben onze medewerkers met elkaar het afgelopen jaar uitstekend voor alle patiënten, ook de meest kwetsbare, gezorgd."